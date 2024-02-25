В Югре ввели штраф за курение в общественных местах

Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приняла закон о штрафах от 500 до 1,5 тыс. рублей за курение в общественных местах.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Заядлым любителям подымить, например, в парках и подъездах придется заплатить от 500 до 1,500 рублей. Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о курении табака, другой продукции, содержащей никотин, и кальянов.

Ранее руководитель отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья кандидат медицинских наук Елена Балакирева рассказала, почему дети начинают курить.