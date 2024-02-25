В Югре ввели штраф за курение в общественных местах
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Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«Заядлым любителям подымить, например, в парках и подъездах придется заплатить от 500 до 1,500 рублей. Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о курении табака, другой продукции, содержащей никотин, и кальянов.
Ранее руководитель отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья кандидат медицинских наук Елена Балакирева рассказала, почему дети начинают курить.