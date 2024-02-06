Психолог Балакирева назвала причины детского курения

Руководитель отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья кандидат медицинских наук Елена Балакирева рассказала, почему дети начинают курить.

«Одна из основных причин — окружение. Дети часто расценивают курящих людей как «положительных героев», кумиров, что вызывает желание приблизиться к ним и не отставать от модных тенденций», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, дети не понимают, что никотин может нарушить работу головного мозга, привести к проблемам со зрением, снизить слух.

«Первые сигареты не всегда связаны с неблагополучной ситуацией в семье, иногда они отражают внутренние проблемы ребёнка, например неумение выразить себя в среде подростков», — сказала Балакирева.

Как считает эксперт, чтобы установить настоящие причины курения, нужно иметь доверительные отношения с ребёнком, понимать его чувства.

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