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Большинство россиян дарят подарки близким на дни рождения и Новый год

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В России провели опрос, чтобы выяснить, на какие праздники жители страны чаще всего дарят друг другу подарки. Лидерами стали день рождения, к которому готовят подарки 88% россиян, и Новый год — 80%.
Большинство россиян дарят подарки близким на дни рождения и Новый год
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос re:Store.

К 8 Марта подарки готовы преподносить 65% респондентов, к 23 Февраля — 48%. Со свадьбой поздравляют 36%, с 14 Февраля — 24%.

Реже россияне дарят подарки на новоселье (20%), День матери или отца (18%) и Рождество (12%).

При этом 31% опрошенных заявили, что не нуждаются в поводе, чтобы подарить подарок. Для этого им достаточно желания.

Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).

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