Большинство россиян дарят подарки близким на дни рождения и Новый год
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос re:Store.
К 8 Марта подарки готовы преподносить 65% респондентов, к 23 Февраля — 48%. Со свадьбой поздравляют 36%, с 14 Февраля — 24%.
Реже россияне дарят подарки на новоселье (20%), День матери или отца (18%) и Рождество (12%).
При этом 31% опрошенных заявили, что не нуждаются в поводе, чтобы подарить подарок. Для этого им достаточно желания.
Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).