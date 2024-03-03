В Салехарде реанимировали мужчину после пятиминутной клинической смерти
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы правительства ЯНАО.
«Бригада скорой в считанные минуты после вызова приехала на помощь 44-летнему мужчине с сильной болью в груди, но пульса и дыхания у него уже не было», — сказано в сообщении.
Врачам удалось реанимировать пациента. В настоящее время он проходит лечение в отделении кардиологии Салехардской окружной больницы, его жизни ничто не угрожает.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.