В Салехарде реанимировали мужчину после пятиминутной клинической смерти

Врачи скорой помощи реанимировали 44-летнего жителя Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), сердце которого не билось пять минут.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы правительства ЯНАО.

«Бригада скорой в считанные минуты после вызова приехала на помощь 44-летнему мужчине с сильной болью в груди, но пульса и дыхания у него уже не было», — сказано в сообщении.

Врачам удалось реанимировать пациента. В настоящее время он проходит лечение в отделении кардиологии Салехардской окружной больницы, его жизни ничто не угрожает.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.