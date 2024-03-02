Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещённых и ликвидированных
- РИА Новости
«Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщал об изъятии из продажи более 250 книг, в числе которых произведения Оскара Уайльда, Фёдора Достоевского, Пауло Коэльо и других.
Впоследствии стало известно, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, уже не актуален и не имеет отношения к реальности.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.