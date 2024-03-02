RT в Telegram
Подпишись

Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещённых и ликвидированных

Короткая ссылка
Минюст России по решению суда включил в перечень запрещённых и ликвидированных международное движение ЛГБТ*.
Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещённых и ликвидированных
  • РИА Новости

«Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщал об изъятии из продажи более 250 книг, в числе которых произведения Оскара Уайльда, Фёдора Достоевского, Пауло Коэльо и других.

Впоследствии стало известно, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, уже не актуален и не имеет отношения к реальности.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить