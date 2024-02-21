АКИТ: список подлежащих изъятию книг из-за пропаганды ЛГБТ не актуален
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«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе... Сейчас этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности», — сказал он РИА Новости.
Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщал об изъятии из продажи более 250 книг, в числе которых — произведения Оскара Уайльда, Фёдора Достоевского, Пауло Коэльо и других.
Также стало известно, что Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.