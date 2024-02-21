RT в Telegram
Подпишись

АКИТ: список подлежащих изъятию книг из-за пропаганды ЛГБТ не актуален

Короткая ссылка
Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, уже не актуален и не имеет отношения к реальности, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
АКИТ: список подлежащих изъятию книг из-за пропаганды ЛГБТ не актуален
  • Gettyimages.ru

«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе... Сейчас этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности», — сказал он РИА Новости.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщал об изъятии из продажи более 250 книг, в числе которых — произведения Оскара Уайльда, Фёдора Достоевского, Пауло Коэльо и других.

Также стало известно, что Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить