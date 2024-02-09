Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор проводит проверку приложения для изучения языков Duolingo на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — говорится в сообщении.

Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.