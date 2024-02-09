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Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

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Роскомнадзор проводит проверку приложения для изучения языков Duolingo на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды.
Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
  • Gettyimages.ru
  • © AmnajKhetsamtip

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — говорится в сообщении.

Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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