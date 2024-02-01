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Жителя Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в соцсетях

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Жителя города Волжский Волгоградской области оштрафовали на 1 тыс. рублей за флаг ЛГБТ* в соцсетях.
Жителя Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в соцсетях
  • Gettyimages.ru
  • © Hazal Ak

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«За совершение указанного правонарушения постановлением Волжского городского суда Артёму П. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за показ фильмов с ЛГБТ*-сценами без маркировки 18+.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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