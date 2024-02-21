«Мегамаркет» подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ

Маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил, что изъял из продажи книги, указанные в списке ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

По данным газеты, перечень был сформирован ещё в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли.

Отмечается, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Фёдора Достоевского, Стивена Кинга, Оскара Уайльда, Стефана Цвейга и других.

Ранее суд оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ*-тематикой.

Также Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.