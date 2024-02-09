RT в Telegram
Подпишись

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой

Короткая ссылка
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv на 500 тыс. рублей из-за сцен с ЛГБТ*-тематикой в сериале «Хроники Шаннары».
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой
  • Gettyimages.ru
  • © Giuliano Benzin

«В аудиовизуальном сервисе more.tv допущено распространение среди несовершеннолетних аудиовизуального произведения «Хроники Шаннары», демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения со знаком информационной продукции «16+», — приводит текст решения ТАСС.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за показ фильмов с ЛГБТ*-сценами без маркировки 18+.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить