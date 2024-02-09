Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv на 500 тыс. рублей из-за сцен с ЛГБТ*-тематикой в сериале «Хроники Шаннары».

«В аудиовизуальном сервисе more.tv допущено распространение среди несовершеннолетних аудиовизуального произведения «Хроники Шаннары», демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения со знаком информационной продукции «16+», — приводит текст решения ТАСС.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за показ фильмов с ЛГБТ*-сценами без маркировки 18+.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.