ЦБ России задействует два из четырёх лимитов на выдачу ипотеки

Российский Центробанк намерен ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки, но задействует только два, заявил замглавы департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

«Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два», — цитирует его Интерфакс.

По словам Румянцева, первое ограничение касается лимитов на готовое жильё, второе — на строящуюся недвижимость под залог ДДУ.

Среди запасных лимитов — по кредитам на ИЖС и по прочим ссудам (потребкредитам под залог жилья). Он добавил, что отдельный лимит ЦБ хотел бы ввести для МФО.

Ранее Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья.