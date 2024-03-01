RT в Telegram
Подпишись

ЦБ России задействует два из четырёх лимитов на выдачу ипотеки

Короткая ссылка
Российский Центробанк намерен ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки, но задействует только два, заявил замглавы департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.
ЦБ России задействует два из четырёх лимитов на выдачу ипотеки
  • РИА Новости

«Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два», — цитирует его Интерфакс.

По словам Румянцева, первое ограничение касается лимитов на готовое жильё, второе — на строящуюся недвижимость под залог ДДУ.

Среди запасных лимитов — по кредитам на ИЖС и по прочим ссудам (потребкредитам под залог жилья). Он добавил, что отдельный лимит ЦБ хотел бы ввести для МФО.

Ранее Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить