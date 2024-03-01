ЦБ зафиксировал появление несущих риски схем при покупке строящегося жилья

Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья.

«Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что риски могут возникнуть при оформлении ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит пузыря на рынке ипотеки, но согласен с тем, что риски возросли.