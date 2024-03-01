ЦБ зафиксировал появление несущих риски схем при покупке строящегося жилья
- РИА Новости
«Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что риски могут возникнуть при оформлении ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит пузыря на рынке ипотеки, но согласен с тем, что риски возросли.