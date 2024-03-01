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ЦБ зафиксировал появление несущих риски схем при покупке строящегося жилья

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Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья.
ЦБ зафиксировал появление несущих риски схем при покупке строящегося жилья
  • РИА Новости

«Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что риски могут возникнуть при оформлении ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит пузыря на рынке ипотеки, но согласен с тем, что риски возросли.

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