В Курганской области 48 тысяч работниц бюджетной сферы получат выплаты к 8 Марта

В Курганской области почти 48 тыс. женщин, работающих в бюджетной сфере, получат единовременную выплату к Международному женскому дню.

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Вадим Шумков, о чём сообщил в своём Telegram-канале, передаёт URA.RU.

«Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, чаще всего россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирное украшение (21,1%) или деньги (18,5%).