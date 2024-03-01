В Курганской области 48 тысяч работниц бюджетной сферы получат выплаты к 8 Марта
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Вадим Шумков, о чём сообщил в своём Telegram-канале, передаёт URA.RU.
«Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, чаще всего россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирное украшение (21,1%) или деньги (18,5%).