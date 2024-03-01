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В ЦБ России сообщили о планах ввести надзорный рейтинг за банками

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Центробанк России намерен ввести надзорный рейтинг за банками в 2026 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ЦБ России сообщили о планах ввести надзорный рейтинг за банками
  • РИА Новости

Она пояснила, что на рейтинг будут влиять финансовые показатели, а также факторы недобросовестного поведения, навязывание услуг клиентам и вовлечённость в сомнительные операции.

«Мы планируем ввести надзорный рейтинг. Он будет состоять из количественной оценки, которая учитывает финансовые показатели, и из оценки качества управления банком... Предстоит выбрать правильный набор показателей», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы ЦБ, от уровня рейтинга, возможно, будет зависеть ставка отчислений в Фонд страхования вкладов. 

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова ранее рассказала, какие критерии стоит учитывать при выборе банка.

Также ранее Набиуллина сообщила, что российская сторона в 2024 году собирается поднять в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы.

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