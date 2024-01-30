RT в Telegram
Подпишись

Набиуллина: Россия в 2024 году обсудит в БРИКС взаимопризнание рейтингов

Короткая ссылка
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская сторона в 2024 году собирается поднять в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы.
Набиуллина: Россия в 2024 году обсудит в БРИКС взаимопризнание рейтингов
  • © ЦБ РФ

Она подчеркнула, что тема взаимного признания рейтингов является очень важной для взаимной торговли и инвестиций, передаёт РИА Новости.

Вторая тема, которую по словам Набиуллиной Россия собирается обсудить в БРИКС — противодействие отмыванию сомнительных доходов, а у Москвы уже есть опыт создания антиотмывочной платформы «Знай своего клиента».

«Хотим посмотреть, какие общие платформенные решения в этой области можно развивать на уровне БРИКС. Это сильно упростило бы сотрудничество бизнеса наших стран», — отметила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал встречу глав дипведомств БРИКС в июне в Нижнем Новгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить