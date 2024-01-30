Набиуллина: Россия в 2024 году обсудит в БРИКС взаимопризнание рейтингов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская сторона в 2024 году собирается поднять в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы.

Она подчеркнула, что тема взаимного признания рейтингов является очень важной для взаимной торговли и инвестиций, передаёт РИА Новости.

Вторая тема, которую по словам Набиуллиной Россия собирается обсудить в БРИКС — противодействие отмыванию сомнительных доходов, а у Москвы уже есть опыт создания антиотмывочной платформы «Знай своего клиента».

«Хотим посмотреть, какие общие платформенные решения в этой области можно развивать на уровне БРИКС. Это сильно упростило бы сотрудничество бизнеса наших стран», — отметила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал встречу глав дипведомств БРИКС в июне в Нижнем Новгороде.