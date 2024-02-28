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Специалист Якупова рассказала о критериях выбора банка

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Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова рассказала, какие критерии стоит учитывать при выборе банка.

«Кредитные рейтинги учитывают множество как количественных, так и качественных факторов и являются одним из наиболее доступных показателей надёжности банков», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, стоит обратить внимание, как менялся рейтинг банка на протяжении последних лет и какой прогноз по рейтингу при этом ставят рейтинговые агентства.

Ещё одним важным нюансом Якупова назвала новостной фон в СМИ по банку и его собственникам, а также уровень ставок по вкладам, поскольку слишком высокие по сравнению со среднерыночным уровнем ставки могут говорить о наличии у банка проблем.

Кроме того, эксперт советует ознакомиться с динамикой и масштабами бизнеса, поскольку крупные банки с более высокой вероятностью смогут получить поддержку при каких-либо сложных ситуациях.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, назвал в беседе с RT долгожданным закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов.

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