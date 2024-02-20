Юрист назвал долгожданным закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, назвал в беседе с RT долгожданным закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов.

«Инициатива долгожданная, механизмы кредитной вакханалии уже давно требовали корректировки и вовсю использовались мошенниками. Сейчас особенно актуальным является механизм реализации нового закона и доступность самозапрета. Предполагается, что для установки самозапрета будет достаточно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги», указав свой ИНН», — рассказал эксперт.

По его словам, важно, чтобы государственные информационные ресурсы были готовы к выполнению предписаний закона, а банки безусловно исполняли бы самоограничения.

«Надеюсь, что и мошенники не сразу найдут способ, как обойти эту важную профилактическую меру, способную сберечь деньги, нервы и здоровье наших граждан», — заключил собеседник RT.

Ранее Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий гражданам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) кредита.