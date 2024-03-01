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Ветеринар Шеляков рассказал о рисках перевозки в самолёте ряда пород собак

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Ангелина Шурпина
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с RT рассказал о породах собак, которых нельзя перевозить в самолёте.
Ветеринар Шеляков рассказал о рисках перевозки в самолёте ряда пород собак
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, это относится ко всем брахицефальным (короткомордым) породам.

«Это могут быть даже метисы, но у которых короткая мордочка. Они все имеют затруднённое дыхание, но если их ещё начинает укачивать, например, как может быть в авиатранспорте, то рвота может быть вообще фатальной для них, и разреженный воздух самолёта может сыграть злую шутку — до смертельных исходов», — объяснил он.

Шеляков добавил, что, к сожалению, ситуации, когда животное не довозят, есть. Кроме того, если есть возможность, то он порекомендовал бы не перевозить таких собак воздушным транспортом.

«Бывает такое, что животное, например, стошнило или в результате воздушной качки оно просто перевернулось и невозможно принять нормальное положение тела и сплюнуть. По возможности надо таких животных перевозить в салоне, но не все авиакомпании позволяют это делать. Так что определённые риски перелёта таких пород имеются», — заключил ветеринарный врач.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мопс скончался в багажном отделении во время перелёта с Пхукета в Петербург.

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