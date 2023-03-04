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Кинолог Уражевский дал советы по уходу за собакой весной

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Ангелина Шурпина
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT дал советы по уходу за собакой весной.
Кинолог Уражевский дал советы по уходу за собакой весной
  • Gettyimages.ru

Как напомнил Уражевский, в это время наблюдается высокая активность паразитов.

«Необходимо использовать специальные препараты как снаружи — то есть капли, спреи, ошейники, так и внутрь — таблетки, которые могут работать одинаково эффективно», — рассказал эксперт.

Кинолог порекомендовал надевать на собаку комбинезон, а после прогулки проводить тщательный осмотр. Он также напомнил, что необходимо всегда иметь под рукой контакты ветеринарных клиник.

«Если она отказывается от воды, пищи, наблюдается вялость, тёмная моча, необходимо немедленно ехать в клинику», — объяснил собеседник RT.

Помимо этого, по его словам, важно, чтобы у животного всегда был доступ к чистой воде. Также, по мнению специалиста, со сменой сезонов корм менять не стоит, однако важно обращать внимание на вес питомца.

«Зимой активным породам дают высококалорийные корма, где больше белка и протеина. В тёплый период стоит слегка уменьшить рацион, но корм не меняется. Если же не хватает корма, нужно подобрать другой рацион», — заключил он.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаководу важно обращать внимание на правильное питание, уход и тренировки питомца для того, чтобы продлить ему жизнь.

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