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В Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ

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Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская рассказала о реализации программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На первом Всероссийском конгрессе по КРТ, который проходил в Москве, наш город был отмечен в числе лидеров по числу заключённых за два года договоров о комплексном развитии. В ближайшее время планируется реализация комплексного развития в отношении десяти территорий», — заявила Рыльская.

Она отметила, что территории для жилой застройки расположены в Калининском, Советском, Курчатовском, Металлургическом, Ленинском и Тракторозаводском районах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО планируют возвести 67 тыс. кв. м недвижимости по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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