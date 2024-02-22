Собянин рассказал о планах по развитию территорий в СЗАО и ТиНАО Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Принято решение о комплексном развитии двух территорий: в Строгине и Щербинке», — говорится в тексте.
Реализация проектов даст городу около 1,2 тыс. рабочих мест, отметил Собянин.
Так, в Строгине построят офисные здания, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. А в Щербинке возведут школу на 1,1 тыс. мест.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.