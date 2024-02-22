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Собянин рассказал о планах по развитию территорий в СЗАО и ТиНАО Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО планируют возвести 67 тыс. кв. м недвижимости по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Собянин рассказал о планах по развитию территорий в СЗАО и ТиНАО Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Принято решение о комплексном развитии двух территорий: в Строгине и Щербинке», — говорится в тексте.

Реализация проектов даст городу около 1,2 тыс. рабочих мест, отметил Собянин.

Так, в Строгине построят офисные здания, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. А в Щербинке возведут школу на 1,1 тыс. мест.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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