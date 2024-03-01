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Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве оружия

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.
Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве оружия
  • РИА Новости

Он также анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием на вооружения.

«Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы», — приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов необходимо ускорить поставки в Вооружённые силы России

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