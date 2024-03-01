Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве оружия
- РИА Новости
Он также анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием на вооружения.
«Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы», — приводит ТАСС слова Медведева.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов необходимо ускорить поставки в Вооружённые силы России.