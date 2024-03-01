Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве оружия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.

Он также анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием на вооружения.

«Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы», — приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов необходимо ускорить поставки в Вооружённые силы России.