Россия и Белоруссия подписали соглашение об учебно-боевых центрах

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

«Учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выручки», — следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и всячески продолжит поддерживать своего союзника — Россию.

В ноябре прошлого года правительство России одобрило протокол с изменениями в соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.