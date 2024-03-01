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Россия и Белоруссия подписали соглашение об учебно-боевых центрах

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Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.
Россия и Белоруссия подписали соглашение об учебно-боевых центрах
  • РИА Новости

«Учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выручки», — следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и всячески продолжит поддерживать своего союзника — Россию.

В ноябре прошлого года правительство России одобрило протокол с изменениями в соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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