Кабмин России одобрил поправки в соглашение с Белоруссией о безопасности

Правительство России одобрило протокол с изменениями в соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить … протокол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 г., подписанный в г. Минске 3 декабря 2022 г.», — говорится в тексте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск остаётся надёжным партнёром Москвы, так как на сегодняшний день на карту поставлена выживаемость обоих народов.