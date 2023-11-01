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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили взаимодействие двух стран в области энергетики, транспорта и высоких технологий.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку к предстоящему очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 23 ноября в Минске.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск остаётся надёжным партнёром Москвы, так как на сегодняшний день на карту поставлена выживаемость обоих народов.

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