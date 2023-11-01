Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили подготовку к предстоящему очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 23 ноября в Минске.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск остаётся надёжным партнёром Москвы, так как на сегодняшний день на карту поставлена выживаемость обоих народов.