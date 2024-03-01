Роспотребнадзор Югры дал рекомендации по выбору цветов

Специалисты Роскачества совместно с Роспотребнадзором ХМАО — Югры подготовили советы по выбору свежего букета к 8 Марта.

Лучше всего выбирать цветы с полураспустившимися бутонами, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального управления Роспотребнадзора.

«Перед покупкой необходимо проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик. Свежий бутон будет гладким, упругим, правильной формы, без посторонних пятен и полос», — говорится в сообщении.

Также специалисты рассказали, что необходимо обновлять срез, чтобы цветы простояли дольше. Для этого нужно отсечь ножницами или секатором 2—3 см стебля, держа его под струёй воды.

Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).