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В России объявили набор кандидатов на пост председателя Верховного суда

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о наборе на должность председателя Верховного суда России.
В России объявили набор кандидатов на пост председателя Верховного суда
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте коллегии.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности... Председателя Верховного суда Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что последний день приёма документов — 22 марта этого года.

Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля в возрасте 80 лет.

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