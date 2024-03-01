В России объявили набор кандидатов на пост председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о наборе на должность председателя Верховного суда России.

Об этом говорится на сайте коллегии.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности... Председателя Верховного суда Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что последний день приёма документов — 22 марта этого года.

Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля в возрасте 80 лет.