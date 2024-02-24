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Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
  • РИА Новости
  • © Совет Федерации РФ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

В медицинских службах уточнили агентству, что причиной смерти Лебедева стала болезнь.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен скончался в возрасте 75 лет.

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