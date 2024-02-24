Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.
- РИА Новости
- © Совет Федерации РФ
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
В медицинских службах уточнили агентству, что причиной смерти Лебедева стала болезнь.
Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен скончался в возрасте 75 лет.
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