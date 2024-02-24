Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

В медицинских службах уточнили агентству, что причиной смерти Лебедева стала болезнь.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен скончался в возрасте 75 лет.