Дни открытых дверей состоятся в школах искусств Москвы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящих днях открытых дверей в столичных школах искусств.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Сегодня в столице работает порядка 150 учебных заведений в сфере искусства. Они предлагают широкий выбор направлений подготовки, в том числе музыкальное, хореографическое и театральное. Новая приёмная кампания начнется 15 апреля и продлится до 15 июня. Приглашаем ребят посетить интересующие учреждения перед подачей документов», — заявила Сергунина.

Познакомиться с программами обучения творческих образовательных учреждений можно до конца весны.

Для посетителей приготовлены экскурсии, открытые концерты, спектакли и интерактивные мероприятия, отметила заммэра.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях для виртуальных лабораторных работ по физике и химии, размещённых в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).