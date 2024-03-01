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Дни открытых дверей состоятся в школах искусств Москвы

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящих днях открытых дверей в столичных школах искусств.
Дни открытых дверей состоятся в школах искусств Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Сегодня в столице работает порядка 150 учебных заведений в сфере искусства. Они предлагают широкий выбор направлений подготовки, в том числе музыкальное, хореографическое и театральное. Новая приёмная кампания начнется 15 апреля и продлится до 15 июня. Приглашаем ребят посетить интересующие учреждения перед подачей документов», — заявила Сергунина.

Познакомиться с программами обучения творческих образовательных учреждений можно до конца весны.

Для посетителей приготовлены экскурсии, открытые концерты, спектакли и интерактивные мероприятия, отметила заммэра.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях для виртуальных лабораторных работ по физике и химии, размещённых в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).

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