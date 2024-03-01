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Памфилова: регионы сами примут решение о работе школ во время выборов президента

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Регионы будут самостоятельно принимать решение о формате работы школ в период голосования на выборах президента России.

Об этом, как информирует ТАСС, сказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

По её словам, уже выработан определённый алгоритм действий, который каждый регион осуществляет самостоятельно.

«Это могут быть внеклассные занятия, экскурсии, спортивные мероприятия и прочее», — сказала глава ЦИК.

Ранее в ЦИК заявили, что было подано 3 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента.

Также более 43 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента России.

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