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ЦИК: подано 3 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

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Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 3,185 млн избирателей.
ЦИК: подано 3 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента
  • РИА Новости

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В общей сложности у нас подано уже более 5 млн заявлений, избиратели из 28 регионов России, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 млн 185 тыс. заявлений», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил не допускать пьяных избирателей к участию в голосовании. Копия письма на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева есть в распоряжении RT.

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