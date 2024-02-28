ЦИК: подано 3 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 3,185 млн избирателей.

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В общей сложности у нас подано уже более 5 млн заявлений, избиратели из 28 регионов России, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 млн 185 тыс. заявлений», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил не допускать пьяных избирателей к участию в голосовании. Копия письма на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева есть в распоряжении RT.