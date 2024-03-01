Испытания ЗРС С-500 показали, что Россия отразит атаки гиперзвуковых средств США
Об этом заявил экс-заместитель главкома ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
По его словам, осуществляется постоянная доработка и совершенствование «Прометея», а также других систем, состоящих на вооружении российских ВКС.
«Для подтверждения выполнения промышленностью технических заданий Минобороны регулярно проводятся соответствующие полигонные испытания по перехвату имитаторов реальных целей», — цитирует Бижева ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград.
Кроме того, в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».