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Испытания ЗРС С-500 показали, что Россия отразит атаки гиперзвуковых средств США

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Успешные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» разработки Концерна ПВО «Алмаз-Антей» подтвердили её готовность отражать атаки всей номенклатуры средств воздушно-космического нападения США.

Об этом заявил экс-заместитель главкома ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, осуществляется постоянная доработка и совершенствование «Прометея», а также других систем, состоящих на вооружении российских ВКС.

«Для подтверждения выполнения промышленностью технических заданий Минобороны регулярно проводятся соответствующие полигонные испытания по перехвату имитаторов реальных целей», — цитирует Бижева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград.

Кроме того, в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».

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