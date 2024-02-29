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В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

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Вездеход-амфибия «Тритон» создаётся в России для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации.

Об этом рассказал гендиректор предприятия разработчика ООО «Арго» Константин Багдасаров.

«Компания «Арго» приступила к разработке новой перспективной машины "Тритон», — цитирует его РИА Новости.

По словам Багдасарова, в настоящее время идёт сборка опытного образца машины.

Кроме того, он отметил, что данный вездеход-амфибия также имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере.

Ранее в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».

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