В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград
Об этом рассказал гендиректор предприятия разработчика ООО «Арго» Константин Багдасаров.
«Компания «Арго» приступила к разработке новой перспективной машины "Тритон», — цитирует его РИА Новости.
По словам Багдасарова, в настоящее время идёт сборка опытного образца машины.
Кроме того, он отметил, что данный вездеход-амфибия также имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере.
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