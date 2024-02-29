RT в Telegram
Подпишись

Законодатели предложили засчитывать заочное голосование членов СНТ как очное

Короткая ссылка
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому заочное голосование членов СНТ могут приравнять к очному.
Законодатели предложили засчитывать заочное голосование членов СНТ как очное
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Его разработали сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Самокиш.

«Общее собрание членов товарищества правомочно, если в голосовании по данному решению приняли участие более чем 50% членов товарищества или их представителей», — отмечается в поправке.

По словам Кутепова, на данный момент общее собрание членов товарищества считается правомочным, если на нём присутствуют более 50% его членов или их представителей.

«Мы предлагаем считать проголосовавших, а не присутствующих фактически. Людям не нужно лично приходить на собрание, если они проголосовали другим способом», — цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что дачник имеет право не убирать снег на собственном участке. Но в случае, если он всё же решил его убрать, следует придерживаться существующих правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить