Законодатели предложили засчитывать заочное голосование членов СНТ как очное

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому заочное голосование членов СНТ могут приравнять к очному.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Его разработали сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Самокиш.

«Общее собрание членов товарищества правомочно, если в голосовании по данному решению приняли участие более чем 50% членов товарищества или их представителей», — отмечается в поправке.

По словам Кутепова, на данный момент общее собрание членов товарищества считается правомочным, если на нём присутствуют более 50% его членов или их представителей.

«Мы предлагаем считать проголосовавших, а не присутствующих фактически. Людям не нужно лично приходить на собрание, если они проголосовали другим способом», — цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

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