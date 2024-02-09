Юрист Коломийцев: за нарушения правил уборки снега на даче может грозить штраф

Юрист Сергей Коломийцев рассказал, что дачник имеет право не убирать снег на собственном участке. Но в случае, если он всё же решил его убрать, следует придерживаться существующих правил.

Прежде всего, нельзя перекидывать снег на соседские участки, поделился эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В этом случае дачник может получить иск о причинении ущерба, а размер компенсации будет зависеть от решения суда.

Кроме того, запрещено сбрасывать снежные излишки на объекты общего пользования СНТ, к примеру на дорогу, отметил Коломийцев. За это может грозить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал проверить проводку и кровлю на даче в преддверии сезона.