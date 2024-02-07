В Союзе дачников Подмосковья посоветовали проверить проводку и кровлю на даче перед сезоном

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что нужно сделать на даче в преддверии сезона.

В беседе с Life.ru он заявил, что прежде всего необходимо убрать снег, в том числе с крыши, а также почистить дорожки.

Также желательно привести в порядок замки, двери и окна, проверить состояние кровли.

Кроме того, рекомендуется просушить дом и другие постройки.

«Ни в коем случае нельзя топить печь или камин, пока не проверите дымоход на предмет тяги. Надо тщательно осмотреть все места соединений стальных объектов, кирпичных труб — не должно быть потёков и выступающей сажи», — сказал Чаплин.

По его словам, важно проверить состояние проводки. Если некоторые провода вызывают сомнения, то лучше вызвать специалиста.

Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного, первый из них исходит из сроков владения.