Специалист Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки.

«Учитывая ставку государства на улучшение демографической обстановки, можно ожидать, что как минимум ужесточения условий предоставления семейной ипотеки не произойдёт», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, продление адресной программы позволит девелоперам сохранить важный драйвер спроса.

Как отметил Голев, положительный эффект очевиден.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.