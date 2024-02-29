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Специалист Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки

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Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки.
Специалист Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки
  • Gettyimages.ru

«Учитывая ставку государства на улучшение демографической обстановки, можно ожидать, что как минимум ужесточения условий предоставления семейной ипотеки не произойдёт», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, продление адресной программы позволит девелоперам сохранить важный драйвер спроса.

Как отметил Голев, положительный эффект очевиден.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

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