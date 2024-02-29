Профессор Шульженко рассказал о важности иммунитета в борьбе с вирусными заболеваниями

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела аллергологии и иммунотерапии ГНЦ «Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России» Андрей Шульженко рассказал о важности иммунитета в борьбе с вирусными заболеваниями.

«Выработка интерферонов начинается в первые часы после проникновения вируса в организм, но в случаях, когда количество вырабатываемого интерферона недостаточно, а другие иммунные механизмы противовирусной защиты ещё не успели активизироваться, силы организма слабеют и начинают проявляться симптомы вирусной инфекции, а это значит, что организму нужна помощь, в качестве которой могут выступать препараты — индукторы интерферонов», — заявил Шульженко в пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты».

Как отметил эксперт, в настоящее время известно более 200 видов респираторных вирусов, которые вызывают самостоятельные, но сходные по клиническим проявлениям заболевания, поэтому без проведения специальных лабораторных исследований сложно определить тип возбудителя заболевания.

«Например, в клинической практике широко используются такие лекарственные средства, действие которых направлено на индукцию выработки эндогенных интерферонов, которые усиливают собственную защиту организма вне зависимости от возбудителя», — добавил он.

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