Депутат Кошелев рассказал о преимуществах продления семейной ипотеки
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«Такое решение наконец-то избавит эту льготную ипотечную программу от спекуляций на её «временном» характере, стабилизирует цены на новостройки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, это позволит создать хороший горизонт планирования и гражданам, и стройкомплексу.
«Мы давно говорили об этом и, со своей стороны, будем настаивать на расширении лимитов по семейной ипотеке и по другим льготным ипотечным программам для регионов России — увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — с 6 млн рублей до 12 млн», — сообщил Кошелев.
Как отметил депутат, увеличение лимита поможет большему числу семей в регионах купить жильё в новостройках.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.