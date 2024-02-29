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Депутат Кошелев рассказал о преимуществах продления семейной ипотеки

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Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, какие могут быть преимущества продления семейной ипотеки до 2030 года.
Депутат Кошелев рассказал о преимуществах продления семейной ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Daly

«Такое решение наконец-то избавит эту льготную ипотечную программу от спекуляций на её «временном» характере, стабилизирует цены на новостройки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это позволит создать хороший горизонт планирования и гражданам, и стройкомплексу.

«Мы давно говорили об этом и, со своей стороны, будем настаивать на расширении лимитов по семейной ипотеке и по другим льготным ипотечным программам для регионов России — увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — с 6 млн рублей до 12 млн», — сообщил Кошелев.

Как отметил депутат, увеличение лимита поможет большему числу семей в регионах купить жильё в новостройках.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

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