Депутат Кошелев рассказал о преимуществах продления семейной ипотеки

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, какие могут быть преимущества продления семейной ипотеки до 2030 года.

«Такое решение наконец-то избавит эту льготную ипотечную программу от спекуляций на её «временном» характере, стабилизирует цены на новостройки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это позволит создать хороший горизонт планирования и гражданам, и стройкомплексу.

«Мы давно говорили об этом и, со своей стороны, будем настаивать на расширении лимитов по семейной ипотеке и по другим льготным ипотечным программам для регионов России — увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — с 6 млн рублей до 12 млн», — сообщил Кошелев.

Как отметил депутат, увеличение лимита поможет большему числу семей в регионах купить жильё в новостройках.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.