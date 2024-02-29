Заслуженный учитель России Ямбург поддержал предложение о пересдаче ЕГЭ

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

«Если выпускник будет знать, что при неудаче на экзамене у него будет второй шанс, то и экзаменационный стресс существенно снизится», — заявил эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил учитель, сдача ЕГЭ для выпускников — непростое испытание. Кто-то не справился со своими эмоциями, где-то не смогли сосредоточиться, а где-то что-то забыли от волнения.

«Почему бы действительно не разрешить пересдачу одного предмета? Нужно, чтобы дети имели возможность исправить свои низкие баллы, полученные в результате стресса, не ждали год, ведь за год забываются эти знания», — заключил Ямбург.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).