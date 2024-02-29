RT в Telegram
Подпишись

Заслуженный учитель России Ямбург поддержал предложение о пересдаче ЕГЭ

Короткая ссылка
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.
Заслуженный учитель России Ямбург поддержал предложение о пересдаче ЕГЭ
  • РИА Новости

«Если выпускник будет знать, что при неудаче на экзамене у него будет второй шанс, то и экзаменационный стресс существенно снизится», — заявил эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил учитель, сдача ЕГЭ для выпускников — непростое испытание. Кто-то не справился со своими эмоциями, где-то не смогли сосредоточиться, а где-то что-то забыли от волнения.

«Почему бы действительно не разрешить пересдачу одного предмета? Нужно, чтобы дети имели возможность исправить свои низкие баллы, полученные в результате стресса, не ждали год, ведь за год забываются эти знания», — заключил Ямбург.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить