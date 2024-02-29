RT в Telegram
Подпишись

Володин: Госдума в приоритетном порядке обеспечит реализацию послания Путина

Короткая ссылка
Госдума в приоритетном порядке обеспечит законодательную реализацию всех вопросов, которые поднял президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Володин: Госдума в приоритетном порядке обеспечит реализацию послания Путина
  • © duma.gov.ru

«Это программа развития сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих своё будущее с Россией... Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — сообщил он.

Так, например, Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для тех некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации, в частности — дробление бизнеса.

Кроме того, глава государства поручил до конца 2024 года утвердить все новые нацпроекты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить