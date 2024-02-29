Володин: Госдума в приоритетном порядке обеспечит реализацию послания Путина
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«Это программа развития сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих своё будущее с Россией... Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — сообщил он.
Так, например, Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для тех некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации, в частности — дробление бизнеса.
Кроме того, глава государства поручил до конца 2024 года утвердить все новые нацпроекты.