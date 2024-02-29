Володин: Госдума в приоритетном порядке обеспечит реализацию послания Путина

Госдума в приоритетном порядке обеспечит законодательную реализацию всех вопросов, которые поднял президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Это программа развития сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих своё будущее с Россией... Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — сообщил он.

Так, например, Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для тех некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации, в частности — дробление бизнеса.

Кроме того, глава государства поручил до конца 2024 года утвердить все новые нацпроекты.