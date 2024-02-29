Путин поручил до конца 2024 года утвердить все новые нацпроекты

Новые нацпроекты, запуск которых анонсировал в ходе ежегодного оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, должны быть утверждены и скоординированы между собой до конца 2024 года. Такое поручение дал сам глава государства.

Среди этих законопроектов — «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на увеличение продолжительности жизни россиян на перспективу до 2030 года и далее, «Кадры» — призванный предоставить молодёжи возможность развиваться в выбранной профессии, а также «Экономика данных», в рамках которого в течение шести лет будут сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Также в ходе своего выступления президент России анонсировал запуск в стране нового национального проекта «Семья», задачей которого станет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости.