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Путин поручил до конца 2024 года утвердить все новые нацпроекты

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Новые нацпроекты, запуск которых анонсировал в ходе ежегодного оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, должны быть утверждены и скоординированы между собой до конца 2024 года. Такое поручение дал сам глава государства.
Путин поручил до конца 2024 года утвердить все новые нацпроекты
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Среди этих законопроектов — «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на увеличение продолжительности жизни россиян на перспективу до 2030 года и далее, «Кадры» — призванный предоставить молодёжи возможность развиваться в выбранной профессии, а также «Экономика данных», в рамках которого в течение шести лет будут сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Также в ходе своего выступления президент России анонсировал запуск в стране нового национального проекта «Семья», задачей которого станет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости.

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