Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных»
- AFP
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«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных», — заявил Путин.
Он отметил, что на новый нацпроект выделят не менее 700 млрд рублей за шесть лет.
Также стало известно, что в России запустят новый национальный проект «Кадры».