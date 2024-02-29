Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных»

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных».

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«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных», — заявил Путин.

Он отметил, что на новый нацпроект выделят не менее 700 млрд рублей за шесть лет.

Также стало известно, что в России запустят новый национальный проект «Кадры».