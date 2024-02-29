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Володин: мы — мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на провокационные заявления глав недружественных государств.
Володин: мы — мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути
  • © duma.gov.ru

Он напомнил о первой части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в которой глава государства уделил особое внимание вопросам безопасности, защиты страны.

«Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств», — подчеркнул Володин.

Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что без сильной суверенной России никакой прочный миропорядок не возможен.

Он также сообщил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

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