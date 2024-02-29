Путин: без сильной суверенной России никакой прочный миропорядок не возможен

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что без сильной суверенной России никакой прочный миропорядок не возможен.

«Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну... Без сильной суверенной России никакой прочный миропорядок не возможен», — сказал Путин.

В феврале во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» российский президент заявил, что на сегодняшний день Россия начала меняться изнутри и становиться более суверенной.

RT ведёт трансляцию.