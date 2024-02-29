Самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени стала позиция агента по недвижимости

Согласно новому исследованию, в Тюмени деятельность агента по недвижимости стала самой высокооплачиваемой.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис hh.ru.

Отмечается, что специалисту этого профиля предлагают заработок от 200 тыс. рублей.

Далее в списке идут электрогазосварщик пятого разряда (195 тыс.), машинисты крана и бульдозера (180 тыс. и 160 тыс. рублей соответственно), курьеры (до 132 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Челябинской области число вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц увеличилось в полтора раза в течение года.