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Самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени стала позиция агента по недвижимости

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Согласно новому исследованию, в Тюмени деятельность агента по недвижимости стала самой высокооплачиваемой.
Самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени стала позиция агента по недвижимости
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис hh.ru.

Отмечается, что специалисту этого профиля предлагают заработок от 200 тыс. рублей.

Далее в списке идут электрогазосварщик пятого разряда (195 тыс.), машинисты крана и бульдозера (180 тыс. и 160 тыс. рублей соответственно), курьеры (до 132 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Челябинской области число вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц увеличилось в полтора раза в течение года.

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