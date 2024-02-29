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Школьные автобусы поступили ещё в пять округов Подмосковья

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В пять округов Московской области поступили новые школьные автобусы.
Школьные автобусы поступили ещё в пять округов Подмосковья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Минимущества региона Наталью Адигамову.

«Автобусы поступили в муниципальные школы, чтобы доставлять детей из сёл и деревень, где нет своих учебных заведений или они расположены далеко. Данная работа важна для того, чтобы дети могли ездить учиться безопасно и комфортно», — сказала Адигамова.

Пять автобусов будут перевозить детей в Богородском округе, Волоколамске, Коломне, Красногорске и Шатуре.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае построили и отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года.

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