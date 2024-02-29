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В ДГБ №1 Петербурга у 13 новорождённых определили СМА с помощью скрининга

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Профессор, доктор медицинских наук, заведующая психоневрологическим отделением Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ №1) Людмила Щугарева рассказала, как неонатальный скрининг помогает в деле спасения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).
В ДГБ №1 Петербурга у 13 новорождённых определили СМА с помощью скрининга
  • Gettyimages.ru
  • © mgstudyo

Больница вошла в пилотный проект по скринингу СМА ещё в 2022 году, сообщила она в беседе с «Петербургским дневником».

«За это время было выявлено 13 человек со СМА, и это 13 спасённых жизней», — сказала Щугарева.

По её словам, все эти дети в возрасте до года получили генозаместительную терапию. В настоящее время у них нет признаков заболевания, они развиваются согласно календарю, добавила специалист.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева сообщал, что в 2024 году в регионе направят 240 млн рублей на проведение скрининга новорождённых.

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