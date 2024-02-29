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На ледоколе «Ермак» в Петербурге произошёл пожар

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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе «Ермак» в порту Санкт-Петербурга.
На ледоколе «Ермак» в Петербурге произошёл пожар
  • РИА Новости

«По предварительным данным, возгорание произошло 29 февраля 2024 года в складском помещении на первой палубе. На судне проводились сварочные работы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры уже прибыли на место ЧП. В настоящий момент на месте возгорания работают пожарные службы.

«Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — добавляется в заявлении.

В августе 2023 года сообщалось о возгорании в трюме стоящего у причала грузового корабля «Терский берег». Экипаж эвакуировался самостоятельно.

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