В Архангельске загорелся грузовой корабль «Терский берег»
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По данным ведомства, информация о пожаре поступила примерно в 14:30 мск, опасного груза на борту нет.
«Происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС перекрыли доступ кислорода к очагу пожара, работает внутренняя система пожаротушения.
Ранее в городе Назрани произошёл пожар — загорелись техстанция и автомобильные магазины, площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м.
Также сообщалось, что в Перми загорелись отходы лесопиления на площади 500 кв. м.