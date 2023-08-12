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В Архангельске загорелся грузовой корабль «Терский берег»

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В управлении МЧС России по Архангельской области сообщили о возгорании в трюме стоящего у причала грузового корабля «Терский берег».
В Архангельске загорелся грузовой корабль «Терский берег»
  • © ГУ МЧС России по Архангельской области

По данным ведомства, информация о пожаре поступила примерно в 14:30 мск, опасного груза на борту нет.

«Происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС перекрыли доступ кислорода к очагу пожара, работает внутренняя система пожаротушения.

Ранее в городе Назрани произошёл пожар — загорелись техстанция и автомобильные магазины, площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м.

Также сообщалось, что в Перми загорелись отходы лесопиления на площади 500 кв. м.

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